Мэр Челябинска отчитала дорожников за работу поливо-моечных машин в жару

В выходные мэр Наталья Котова проверила, как в Челябинске поливают дороги и убирают пыль. Оказалось, что техники не так много, хотя было дано указание усилить работу на время жары. За это она отчитала дорожников на аппаратном совещании.

— Ежесуточно работают 46 поливо-моечных машин и 21 пылесос. Больше 60 единиц техники ежесуточно занимается обеспыливанием и днем и ночью, — доложил вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

— Если я поеду, я 21 пылесос найду на дорогах города? — спросила Наталья Котова.

Максим Куляшов ответил, что статистика ежесуточная. Днем работает 70% техники, в ночную смену меньше.

— После аппаратного совещания пригласите мне подрядчика и мы поговорим. Я три дня ездила — поливомоечных не так много было, хотя я говорила, что жарко. И днем никто не мешал потому, что автомобилей не было на дорогах города, — отметила Наталья Котова.

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