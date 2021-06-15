В Челябинской области от коронавируса умерли два человека

Уже несколько дней официальная статистика показываем минимальный процент смертей Фото: Валентина ВАГАНОВА

За сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 89 южноуральцев. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 64 327 жителей региона. Такие данные приводит региональный минздрав.

Из больниц выписали 113 пациентов. Всего 59 234 человека за все время пандемии победили коронавирус. На лечении остаются 2117 человек. За сутки от коронавируса скончалось двое.

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