«Ситуация напряженная»: в Челябинске установили четвертый класс пожарной опасности

Каждый день — возгорания в разных районах Фото: Ирина ФАДЮШИНА

905 пожаров произошло в Челябинске за прошлую неделю. Об этом сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

— Ситуация в городе напряженная. Сейчас установлен 4-й класс пожарной опасности, это высокая степень. 905 пожаров, что выше обычного в 10-12 раз, — рассказал Александр Астахов.

По его словам, причинами ЧП являются либо детская шалость, либо неосторожное обращение с огнем.

— С пострадавшими работают администрации районов и службы защиты населения, — рассказал Александр Астахов.

В минувшие выходные горожан переполошило возгорание на улице Труда, возле Зоопарка. Сначала очевидцы говорили, что горит подстанция, затем в МЧС прокомментировали, что произошло.

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С четверга, 11 июня, в Челябинской области отменили особый противопожарный режим. Теперь жители области могут ходить в лес за ягодами и грибами, а также жарить шашлыки на природе.

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