Жителей Челябинска напугал густой черный дым со стороны ЧЭМК

Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Жители Челябинска заметили возгорание в районе Электрометаллургического комбината. Густой черный дым видно из центра города.
Валит густой дым
Фото: Алена МЫЗГИНА
— Подразделения выехали по повышенному номеру. Горит склад. Информация уточняется, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Фото: Алена МЫЗГИНА
В МЧС по Челябинской области сообщили, что горит кровля склада ЧЭМК на S-400, плотное задымление.
— Из подвала эвакуировано пять человек, дополнительная информация по людям уточняется. Тушат из двух пожарных стволов, 2 звена газодымозащитной службы. На место следует ОГ ГУ, ИПЛ. К месту вызван пожарный поезд, — сообщили в пресс-службе.
Фото: Алена МЫЗГИНА
Фото: Алена МЫЗГИНА
Дым виден даже с Комсомольской площади. Фото: Ринат Ребров
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