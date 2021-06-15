Жителей Челябинска напугал густой черный дым со стороны ЧЭМК

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Жители Челябинска заметили возгорание в районе Электрометаллургического комбината. Густой черный дым видно из центра города.

Валит густой дым Фото: Алена МЫЗГИНА

— Подразделения выехали по повышенному номеру. Горит склад. Информация уточняется, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: Алена МЫЗГИНА

В МЧС по Челябинской области сообщили, что горит кровля склада ЧЭМК на S-400, плотное задымление.

— Из подвала эвакуировано пять человек, дополнительная информация по людям уточняется. Тушат из двух пожарных стволов, 2 звена газодымозащитной службы. На место следует ОГ ГУ, ИПЛ. К месту вызван пожарный поезд, — сообщили в пресс-службе.

Фото: Алена МЫЗГИНА

Фото: Алена МЫЗГИНА

Дым виден даже с Комсомольской площади. Фото: Ринат Ребров

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