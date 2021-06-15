Мэрия обязала ГУФСИН отремонтировать разваливающуюся стелу пяти дорог возле аэропорта

«Дороги» на стеле уже вздулись. Фото: Мэрские новости

Разваливающаяся стела пяти дорог по пути в аэропорт, которую делала ИК-2 ГУФСИН, находится на гарантии. Об этом сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

— Взяли в работу, связались с коллегами из ГУФСИНа. Сегодня уже поехали сотрудники, в том числе по всем обязательствам, — прокомментировал он.

Напомним, проблему обнаружила глава Челябинска Наталья Котова во время объезда территории: дорожки к стеле повело, кирпичи обсыпались, да и сама стела выглядит непрезентабельно.

— Ответственные лица узнают по телефону от главы города, что новая стела со стороны аэропорта уже требует ремонта, — сообщили в мэрии Челябинска, комментируя фото.

Ранее стелу критиковал челябинский урбанист Лев Владов.

— Я считаю, что новая стела по дороге из аэропорта унижает наш город и не имеет права на существование. Я писал это в феврале, повторю и сейчас— это безыдейное убожество должно быть демонтировано, как оскорбляющее чувства горожан. Я не верю, что Наталья Котова не знала, на что шла, отдавая исправительной колонии почти 100 млн рублей на благоустройство дороги к аэропорту без конкурса. Получилось не благоустройство, а какой-то ад с огромным рекламным экраном в придачу. А знаете, что самое страшное? Что в мэрии возмутились только провалившейся плиткой, — написал Лев Владов.

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