НА ЧЭМК опровергли факт пожара на территории предприятия

Огонь и не собирается тухнуть
Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ
Пожар, который сейчас тушат, на улице Героев Танкограда произошел не на территории Челябинского электрометаллургического.
— Горел соседний склад сыродельной фирмы «Петрович», — сообщил пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов.
При этом очевидцы говорят другое.
— Крыша загорелась на ЧЭМК, а потом на склады, — говорят очевидцы, находящиеся на месте ЧП.
Тем временем огонь разгорается все сильнее. Полыхает уже 3000 кв. метров территории. Наш корреспондент работает на месте.
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