НА ЧЭМК опровергли факт пожара на территории предприятия

Огонь и не собирается тухнуть Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Пожар, который сейчас тушат, на улице Героев Танкограда произошел не на территории Челябинского электрометаллургического.

— Горел соседний склад сыродельной фирмы «Петрович», — сообщил пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов.

При этом очевидцы говорят другое.

— Крыша загорелась на ЧЭМК, а потом на склады, — говорят очевидцы, находящиеся на месте ЧП.

Тем временем огонь разгорается все сильнее. Полыхает уже 3000 кв. метров территории. Наш корреспондент работает на месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru