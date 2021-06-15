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Происшествия15 июня 2021 11:17

НА ЧЭМК опровергли факт пожара на территории предприятия

Горит соседний склад сыродельной фирмы
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Огонь и не собирается тухнуть

Огонь и не собирается тухнуть

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Пожар, который сейчас тушат, на улице Героев Танкограда произошел не на территории Челябинского электрометаллургического.

— Горел соседний склад сыродельной фирмы «Петрович», — сообщил пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов.

При этом очевидцы говорят другое.

— Крыша загорелась на ЧЭМК, а потом на склады, — говорят очевидцы, находящиеся на месте ЧП.

Тем временем огонь разгорается все сильнее. Полыхает уже 3000 кв. метров территории. Наш корреспондент работает на месте.

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