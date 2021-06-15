В Челябинской области готовы экстренно развернуть госпитали для новых больных коронавирусом

Врачи опасаются нового подъема заболеваемости
Фото: Олег ЗОЛОТО
В челябинской горбольнице №9 — наплыв пациентов с ковидом. Как сообщили КП-Челябинск работники медучреждения, сегодня ночью к ним доставили аж 17 пациентов с коронавирусом.
— Мы уже готовились к закрытию «ковидного» отделения, — рассказали медики. По их словам, свернуть работу с больными коронавирусом должны были сегодня.
В пресс-службе ГКБ №9 рассказали, что собирались с 21 июня перейти на обычный режим работы и открыть главный корпус, но не уверены, что так и произойдет: все будет зависеть от решения областного минздрава.
В министерстве здравоохранения Челябинской области информацию о резком росте заболеваемости коронавирусом не подтвердили.
— На данный момент ситуация спокойная, — прокомментировала пресс-секретарь минздрава Марина Сергеева.
По ее словам, закрытие или продолжение работы ковидных госпиталей на Южном Урале будет зависеть от будущего уровня заболеваемости.
— Любую госпитальную базу, даже закрытую, можно развернуть обратно в течение нескольких дней, — уточнила Марина Сергеева.
Добавим, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю вчетверо увеличилась заболеваемость коронавирусом среди детей младше года. Чаще заражаться также стали молодые южноуральцы и жители региона в возрасте от 30 до 49 лет. В других возрастных группах заболеваемость сохранилась на прежнем уровне либо снизилась.
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