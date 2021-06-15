В Челябинской области готовы экстренно развернуть госпитали для новых больных коронавирусом

Врачи опасаются нового подъема заболеваемости Фото: Олег ЗОЛОТО

В челябинской горбольнице №9 — наплыв пациентов с ковидом. Как сообщили КП-Челябинск работники медучреждения, сегодня ночью к ним доставили аж 17 пациентов с коронавирусом.

— Мы уже готовились к закрытию «ковидного» отделения, — рассказали медики. По их словам, свернуть работу с больными коронавирусом должны были сегодня.

В пресс-службе ГКБ №9 рассказали, что собирались с 21 июня перейти на обычный режим работы и открыть главный корпус, но не уверены, что так и произойдет: все будет зависеть от решения областного минздрава.

В министерстве здравоохранения Челябинской области информацию о резком росте заболеваемости коронавирусом не подтвердили.

— На данный момент ситуация спокойная, — прокомментировала пресс-секретарь минздрава Марина Сергеева.

По ее словам, закрытие или продолжение работы ковидных госпиталей на Южном Урале будет зависеть от будущего уровня заболеваемости.

— Любую госпитальную базу, даже закрытую, можно развернуть обратно в течение нескольких дней, — уточнила Марина Сергеева.

Добавим, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю вчетверо увеличилась заболеваемость коронавирусом среди детей младше года. Чаще заражаться также стали молодые южноуральцы и жители региона в возрасте от 30 до 49 лет. В других возрастных группах заболеваемость сохранилась на прежнем уровне либо снизилась.

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