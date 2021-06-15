На трассах в Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов

Ограничение ввели из-за жары. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области во вторник, 15 июня, с полудня и до 20:00 ограничили движение большегрузов на нескольких трассах. Причина — 32-градусная жара, сообщил пресс-секретарь упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев.

— Временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств на дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей введено из-за прогнозируемой дневной жары, — рассказал Александр Казанцев.

Большегрузы не смогут проехать на участке с 16-го по 146-ой километр трассы А-310 «Челябинск—Троицк».

Для них будут ограничено движение на Р-254 «Иртыш». В Челябинской облаксти — с 13 по 55 километр, в Курганской — с 55 по 465 километр, а также на подъезде к Тюмени.

Проехать тяжеловесы сегодня до 20:00 не смогут также на Р-354 «Екатеринбург—Шадринск—Курган». Речь идет об участке со 125 по 356 километр.

— Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части, — добавил Александр Казанцев.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru