В Челябинске подростки получили ожоги во время опасных игр на недострое

Слишком много лазов и дыр для проникновения на стройплощадку. Фото: прокуратура Челябинской области

1 мая двое 13-летних подростков, находясь на недострое на Краснопольской площадке, 13, получили ожоги первой и второй степени. Их увезли в больницу. Прокуратура Курчатовского района провела проверку и выяснила, что объект плохо защищен — детям туда легко проникнуть.

— Объект принадлежит Фонду «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Территория частично не огорожена.

Директору Фонда вынесли представление. Собственники закрыли дыры в ограде и усилили охрану.

Напомним, в начале июня в Тракторозаводском районе Челябинска от удара током погиб 10-летний мальчик. Он схватился за провод. По словам жильцов, провода исходят от новых фонарей, которые недавно здесь установили — старые часто били хулиганы. Дом относится к ЖК «Театральный», который сейчас находится в процессе строительства. Под статью попал главный энергетик ЖК «Театральный», который отвечал за безопасность на участке. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на два месяца — до 8 августа. Напомним, энергетика обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ).

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