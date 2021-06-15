В Магнитогорске четырехлетний мальчик погиб после падения из окна

В следственном комитете после смерти ребенка начали проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске днем 14 июня умер четырехлетний мальчик. Оставшийся без присмотра ребенок выпал через москитную сетку из окна квартиры на пятом этаже,

Мальчика доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР по Челябинской области, после трагического случая начата доследственная проверка, сотрудники управления выясняют все обстоятельства гибели ребенка.

В следственном комитете также порекомендовали муниципалитетам и органам опеки проверить, в безопасных ли условиях проживают семьи, стоящие на учете.

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