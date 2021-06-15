В Челябинске засохли около 400 деревьев и кустарников, высаженных в прошлом году

Засохшие кустарники на Ленина уже заменили. Фото: читатель КП

В Челябинске не прижились 388 деревьев и кустарников. Это 7% от общего количества зеленых насаждений, появившихся в прошлом году вдоль улично-дорожной сети. Об итогах ревизии отчитался вице-мэр Максим Куляшов.

— Работы по замене деревьев в рамках гарантийных обязательств подрядчики уже начали, — доложил вице-мэр.

Все работы обещают завершить до 30 августа.

Ранее наши читатели присылали фотографии засохших деревьев в разных районах города. Смотрим, где ситуация обстоит хуже всего.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В начале месяца заменили засохшие хвойные в кадках возле педуниверситета. В вазонах заменили грунт. В них начали высаживать новые растения — березолистные спиреи. Все работы подрядчик проводил за свой счет.

Ежегодно на высадку деревьев в Челябинске тратят сотни миллионов рублей и грустно, когда эти миллионы засыхают. Но власти каждый раз разъясняют: все деревья на гарантии, то есть если спустя 12 месяцев они не приживаются, их заменяют за счет подрядчика. В прошлом году в Челябинске высадили более 12 тыс. деревьев, 113 тыс. кустарников, обустроено 228 тыс. квадратов газонов. В мэрии города считают эти цифры рекордными. В 2021 году планы по озеленению скромнее — челябинцам пообещали еще 2,5 тыс. крупномеров: хвойных и лиственных породах, плюс компенсационная высадка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru