МЧС объявили о локализации пожара на складе возле ЧЭМК

На складах загорелась кровля Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Сегодня, в 16:02 МЧС по Челябинской области локализовали пожар на складах возле ЧЭМК. Из-за сильного ветра площадь возгорания только выросла до 3700 кв. метров.

Как ранее писал КП-Челябинск, обрушилась кровля 500 кв.метров. Пострадавших нет. Напомним, огонь вспыхнул на крыше одного из складов. На ЧЭМК сообщили, что это соседний склад сыродельной фирмы «Петрович».

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