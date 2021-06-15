МЧС объявили о локализации пожара на складе возле ЧЭМК

На складах загорелась кровля
Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ
Сегодня, в 16:02 МЧС по Челябинской области локализовали пожар на складах возле ЧЭМК. Из-за сильного ветра площадь возгорания только выросла до 3700 кв. метров.
Как ранее писал КП-Челябинск, обрушилась кровля 500 кв.метров. Пострадавших нет. Напомним, огонь вспыхнул на крыше одного из складов. На ЧЭМК сообщили, что это соседний склад сыродельной фирмы «Петрович».
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