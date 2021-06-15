Вместе с аномальной жарой в Челябинскую область придут грозы и град

По данным челябинского гидрометцентра, осадки будут выпадать с 15 по 18 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие сутки в Челябинской области ожидаются грозы, град и аномальная жара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

— 15-17 июня в Челябинской области ожидается сильная жара с температурами воздуха +36, +37, грозы, град. При грозах порывы ветра будут доходить до 20 м/c, — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве граждан просят соблюдать меры предосторожности: не прятаться от непогоды под рекламными щитами, деревьями и слабоурепленными конструкциями. В случае чрезвычайных ситуаций небходимо звонить по телефонам служб: 112, 101.

Фото: челябинский гидрометцентр

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