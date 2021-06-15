В Челябинской области возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилой пятиэтажке

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области устанавливают обстоятельства взрыва газа в одном из жилых домов в Коркино. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

— По данным следствия, в квартире одного из домов города Коркино в результате неосторожного обращение с огнем произошло возгорание и хлопок бытового газа. 26-летний местный житель с ожогами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Взрыв газа, о котором идет речь, произошел накануне в одной из квартир пятиэтажного дома по улице 30 лет ВЛКСМ. После случившегося сразу начался пожар. На место ЧП стянули 14 единиц техники и 43 человека.

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