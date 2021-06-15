Дымит очень сильно: в Челябинске загорелся лес недалеко от ЮУрГУ

Фото: читательница КП-Челябинск
В Челябинске сегодня вечером недалеко от ЮУрГУ загорелся лес. И теперь из-за пожара в сторону жилых домов валит дым. Об этом сообщила читательница КП-Челябинск.
— Очень сильный запах гари ощущается. Больше всего дыма возле дома №7 по улице Лесопарковая.
По словам очевидцев, к очагу возгорания уже направились пожарные машины.
Фото: читательница КП-Челябинск
Фото: читательница КП-Челябинск
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