На «Таганае» в Челябинской области туристке зажало ногу каменными валунами

Женщина шла по Каменной реке и оступилась
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В национальном парке «Таганай» пострадала 32-летняя туристка из Челябинска. Ей зажало ногу валунами, когда она шла по Каменной реке. На место происшествия вызвали сотрудников поисково-спасательной службы.
— Осмотр, проведенный спасателями Златоустовского отряда, дежурившими на спасательном посту, показал закрытый перелом левой ноги. Освободить травмированную и зажатую меж крупных валунов ногу удалось благодаря помощи мужчин-туристов, находившихся в этот момент неподалеку, — сообщили пресс-центре ПСС по Челябинской области.
Пострадавшей туристке оказали на месте первую помощь и зафиксировали поврежденную конечность. Затем женщину увезли на квадроцикле до Центральной усадьбы, где уже ждали сотрудники скорой помощи.
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
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