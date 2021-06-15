В Минэкологии рассказали, из-за чего загорелся лес возле ЮУрГУ в Челябинске

Фото: министерство экологии Челябинской области

Стала известна причина возгорания в лесу возле Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске. Как сообщили в региональном Минэкологии, пожар пришел со стороны города из-за поджигания тополиного пуха.

— Сотрудники ОГУ ООПТ, совместно с сотрудниками ГУ лесами оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания. В ликвидации пожара было задействовано 2 единицы техники. Горела «лесная подстилка», без открытого огня, — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Фото: министерство экологии Челябинской области

Фото: министерство экологии Челябинской области

Напомним, из-за роста возгораний в Челябинске 15 июня был введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха.

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