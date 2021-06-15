Челябинск готов принять Национальную часть Форума глав регионов стран ШОС

Губернатор Алексей Текслер участвовал в заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ. Фото: gubernator74.ru

15 июня губернатор Челябинской области участвовал в заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова. Как сообщает пресс-служба главы региона, обсуждались вопросы повышения эффективности работы субъектов РФ с международными форматами регионального сотрудничества.

В прошлом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер председательствовал в Форуме глав регионов стран ШОС. В своем докладе глава региона предложил провести второй Форум осенью-2021 в Челябинске.

Еще одна инициатива — создать при Форуме национальную часть РФ, которая будет проходить ежегодно. МИД РФ рассчитывает на активное включение в общую работу субъектов страны.

— В 2022 г. место проведения Форума будет переходить к другим странам-участникам. Большое собрание примет Узбекистан, и в Россию Форум вернется только через семь лет. Мы считаем, что не очень правильно приостанавливать деятельность по организации Форума в России на такой долгий период. Предлагаем создать в рамках Форума Национальную часть РФ. Национальная часть, в которую войдут регионы России, обеспечит продвижение нашей линии по развитию Форума глав регионов и его укреплению. Мы готовы обеспечивать все организационные вопросы, — подчеркнул Алексей Текслер.

Регион готов наполнить работу Национальной части тематическими секциями по интересам регионов; готов к обсуждению актуальных вопросов. Челябинская область предлагает организовывать бизнес-форумы, решать задачи по создание кооперационных цепочек и развитию межрегиональной логистики

В национальную часть Форума готовы войти Астраханская, Самарская, Омская и другие области.

Сергей Лавров поддержал инициативу и поручил проработать предложение Челябинской области по созданию Национальной части Форума глав регионов стран ШОС.

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