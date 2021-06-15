Педагог из Челябинской области выиграла в лотерею 1 млн рублей

Фото: «Столото»

Жительница Челябинской области Екатерина Шидло стала обладателем 1 млн рублей по итогам 1383-го тиража «Русского лото». Свой счастливый билет она приобрела в мобильном приложении за 100 рублей. Сама победительница даже и не предполагала, что сможет сорвать такой куш.

— Еще до покупки билета мы запланировали отпуск в Москве. И за день до вылета я узнала о победе. Все произошло как будто по сценарию, который был написан не мной, а судьбой, — делится эмоциями новоиспеченная миллионерша.

По профессии Екатерина — педагог-психолог. В свободное время она занимается фитнесом, а зимой вместе со своей семьей катается на лыжах и коньках.

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