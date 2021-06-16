В МЧС предупредили о сильной жаре с грозами и градом в Челябинской области

Жара в Челябинской области спадет к пятнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В отдельный районах Челябинской области до 17 июня ожидается сильная жара до +36… 37°С с грозами, градом и порывами ветра до 20 м/с. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков местного гидрометцентра.

— Во второй половине дня до 17 июня включительно в южной половине Челябинской области местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36…+37°С и сохранится высокая пожарная опасность, — рассказали в челябинском гидрометцентре.

При этом в регион придут грозы с градом и порывами ветра до 20 м/с.

Согласно прогнозу, кратковременные дожди и грозы в регионе ожидаются и в пятницу, но к концу рабочей недели сильная жара уже отступит. В Челябинске днем 18 июня прогнозируют +19… +21°С днем и +14… +16°С ночью. В области в светлое время суток в это день — до +16… +21°С, на юге — до +25°С.

Сегодня, 16 июня, в Челябинске, будет жарче всего — воздух в дневные часы прогреется до +31… +33°С. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Вечер западный 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Челябинской области — до +28… +33°С, на юге +37°С.

В четверг, 17 июня, ночью синоптики прогнозируют +18…+20°С, днем — +30… +32°С. Порывы ветра при грозах в Челябинске будут достигать 16 м/с, в регионе — до 20 м/с.

Каким в целом будет лето, мы рассказывали в материале.

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