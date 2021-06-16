Маркетолог из Челябинска стала победителем федерального конкурса

Аналитик отдела машинного обучения компании «Интерсвязь» Мария Стенникова стала триумфатором крупнейшего отраслевого конкурса «Лидеры-интернет коммуникаций». Конкуренцию ей составляли более 13 000 специалистов со всей России. Примечательно, что среди 50 победителей всего лишь двое представителей Челябинской области.

«Соревнование» состояло из нескольких этапов. В отборочном Мария с блеском прошла тест на профессиональные знания, управленческие компетенции и потенциал. Затем в формате «открытого микрофона» рассказала принципы работы технологии машинного обучения и супераппа «Интерсвязь. Умный город» и получила высшие оценки от экспертов в сфере цифровых коммуникаций. Испытания проводились в формате онлайн.

С высокой конкуренцией челябинке пришлось столкнуться в очных этапах. В полуфинал прошли 561 человек — 4% от общего числа зарегистрировавшихся. А в финал конкурса пробились лишь 137 участников, то есть всего 1%. Победителей выбирали исходя из результатов 4 оценочных заданий, в которых нужно было проявить и личные качества, и умение работать в команде.

— За время работы в Интерсвязи я получила огромное количество опыта, детально разобралась в сфере работы компании, развила личные и профессиональные качества. Они и стали «инструментом», благодаря которому я смогла преодолеть все препятствия на пути к победе, — рассказывает Мария Стенникова, победитель конкурса «Лидеры-интернет коммуникаций»

Диплом победителя Мария получила из рук первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Также все лауреаты смогут пройти образовательную программу по развитию профессиональных компетенций, посещать профильные мероприятия в России и за рубежом, поработать с наставником из числа ведущих интернет-экспертов страны.

— Мы стараемся каждому из наших сотрудников предоставить максимальные возможности для развития собственных компетенций, для роста над собой. Поэтому победа Марии на конкурсе федерального уровня — это важное событие, которое демонстрирует уровень профессионализма не только сотрудников компании «Интерсвязь», но и кадровый потенциал Челябинской области, укрепляет ее позиции на рынке интернет-коммуникаций и IT-технологий, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

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