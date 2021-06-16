В Челябинске таксист во дворе сбил 10-летнего ребенка, ехавшего на самокате

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

Сразу две аварии с участием самокатов произошли на проспекте Победы в Челябинске за минувшие сутки. 30-летний таксист во дворе жилого дома сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на обычном самокате, а водитель электросамоката Kugoo — женщину на тротуаре. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Авария с участием ребенка произошла во вторник, 15 июня, в 20:30 напротив дома №304 по проспекту Победы. Мальчик на самокате двигался справа налево по ходу движения автомобиля такси Renault Logan под управлением 30-летнего водителя и оказался под колесами иномарки.

— В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован, — уточнили в Госавтоинспекции.

Вторая авария произошла напротив дома №10 по проспекту Победы в 15:10. Водитель электросамоката Kugoo на тротуаре сбил 26-летнюю девушку. Пешеход получила травмы, но врачи рекомендовали ей амбулаторное лечение.

Водитель электросамоката мощностью электродвигателя более 250 Вт, как уточнили в Госавтоинспекции, не имел водительских прав.

— В отношении мужчины были составлены административные материалы на управление транспортным средством без права на управление, без мотошлема, а также на движение по тротуару, — отметили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту случившегося проводится административное расследование.

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