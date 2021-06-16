Новые клиенты Райффайзенбанка смогут установить пин-код для карты в мобильном приложении

Клиенты, получившие моментальную карту Райффайзенбанка, теперь смогут установить пин-код для нее в мобильном приложении Райффайзен Онлайн.

Чтобы получить карту, достаточно оставить заявку на сайте Райффайзенбанка и заказать курьерскую доставку домой или в офис. В течение 24 часов после получения карта будет активирована, и клиент сможет задать нужный пин-код в приложении Райффайзен Онлайн.

— Банковская карта — самый популярный финансовый продукт. Иногда она нужна срочно, и у клиента нет возможности идти в отделение. В том числе для таких случаев мы разработали процесс, максимально упрощающий получение и активацию первой карты клиента Райффайзенбанка, — отметил Павел Лоуцкер, руководитель команды роста некредитных продуктов Райффайзенбанка. — Установка пин-кода — это первый шаг в использовании мобильного приложения. После этого клиент сразу может пополнить карту и начать использовать банковские сервисы.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.