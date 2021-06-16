Стало известно, когда возобновят строительство развязки на улице Дарвина в Челябинске

фото: Алексей Текслер/vk.com

Возобновить строительство развязки, соединяющей Троицкий тракт и улицу Дарвина в Челябинске, планируют не раньше 2022 года. Об этом рассказали представители городской администрации после того, как один из челябинских водителей пожаловался на долгострой на официальной странице губернатора Алексея Текслера в соцсети. Сергей Карпов опубликовал видеозапись дорожного затора на недостроенном участке.

— Все время страдаем в этих пробках. Дайте объяснение, почему развязку за год не доделали, — обратился автомобилист к губернатору.

Под видеозаписью появился комментарий мэрии:

— В настоящий момент проводится корректировка проекта строительства улицы Дарвина и развязки Дарвина-Троицкий тракт в связи с тем, что предыдущим проектом не было учтено переустройство инженерных сетей и коммуникаций.

В городской администрации уточнили, что обновленный проект необходимо отправить на государственную экспертизу. Положительное заключение по нему рассчитывают получить в текущем году. Это даст возможность заново начать дорожное строительство в 2022 году.

Первый проект развязки на улице Дарвина разработали более десяти лет назад. В 2014 году строительство остановили и возобновили лишь в 2019 году. Летом 2020 года открыли движение по новому путепроводу, связывающему Троицкий тракт с улицей Дарвина, несмотря на то, что не были достроены съезды с моста на прилегающие улицы.

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