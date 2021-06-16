Сотни тысяч южноуральцев ускорились в интернете

Более 370 тысяч жителей впервые смогли воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 60 Мбит/с. Теперь любые цифровые решения, которые ранее были доступны только горожанам, могут попробовать и жители сел.

— С начала этого года мы увеличили 4G-покрытие в Челябинской области на 30%. Это позволило жителям 90 населенных пунктов ощутить совсем другие скорости мобильного интернета, которые теперь сопоставимы со стационарным доступом. Особое внимание мы уделили местам, где проживает менее тысячи человек. Треть построенных и обновленных базовых станций установлены именно в таких населенных пунктах, — рассказала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

Благодаря модернизации сети сельские жители могут скачивать тяжелое видео и фильмы на свои гаджеты за несколько секунд, без задержки или прерывания сигнала общаться по видеосвязи с родными и близкими. У медиков появилась возможность оказывать услуги онлайн, при помощи видеоконсультаций, что оптимально при проведении диспансеризации. Преимущества ощутили и работники образования. С началом учебного года педагоги, родители и ученики 22 школ смогут мгновенно ориентироваться в электронных журналах, присутствовать онлайн на уроках различных образовательных платформ.

Улучшение качества связи провели во втором квартале 2021 года:

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон — четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla.

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