Уже несколько дней официальная статистика показываем минимальный процент смертей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 92 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 64 419. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 3 человека. У всех был диагностирован COVID-19.

Больничные палаты покинули 111 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 59 345 человека. Под присмотром врачей остаются 2 095 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,3 миллиона человек. За прошедшие сутки — 5 774 теста.

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