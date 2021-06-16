В Челябинской области 56 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

Стобалльников в Челябинской области стало больше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии. В Челябинской области в 2021 году высший балл получили 56 выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобра.

— Первые результаты ЕГЭ принесли Челябинской области 56 стобалльников: шесть написали получили высший балл на экзамене по географии, 19 — по химии, 31 — по литературе, — рассказала начальник управления общего образования Минобра Челябинской области Елена Тюрина. — Мы поздравляем с высокими баллами выпускников, их родных и преподавателей.

По словам Елены Тюриной, результаты экзамена по географии в этом году улучшились: в 2018 и 2019 годах было по два стобалльника. Почти в два раза возросло и количество стобалльников по литературе.

— С результатами ЕГЭ по химии, географии и литературе участники экзаменов смогут ознакомиться в своих образовательных организациях и на официальном информационном портале ЕГЭ, — напомнили в пресс-службе регионального Минобра. — В случае несогласия с выставленными оценками обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11.

Прием апелляций назначен на 18 и 21 июня. Он пройдет в электронном формате через сервис conflict.rcokio.ru. Заседания конфликтных комиссий Челябинской области по химии, географии и литературе пройдут не позднее 25 июня по отдельному графику в режиме видеоконференцсвязи.

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