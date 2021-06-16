Улицу в Калининском районе Челябинска на месяц закроют для проезда

фото: администрация Челябинска

С 16 июля прекращено движение транспорта по участку улицы Болейко рядом с домом №149 по проспекту Победы. Проезд будет закрыт до 15 июля.

Как пояснили в пресс-службе администрации Челябинска, ограничения ввели из-за реконструкции теплотрассы. Ремонтные работы на участке будет выполнять ООО СК «Геострой».

Напомним, после жалобы челябинского водителя на постоянные пробки в мэрии рассказали, когда возобновят дорожные работы на развязке, соединяющей улицу Дарвина и Троицкий тракт.

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