Детские лагеря Челябинской области перешли на режим изоляции

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области детские лагеря перешли на режим полной изоляции. Работникам запрещено покидать территорию.

— В одном из лагерей обнаружили три случая. Уже отменены «родительские дни», — рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В городских лагерях нет дополнительных ограничений. Как отметила Ирина Гехт, как правило, это коллективы, которые учились вместе.

— Для городских лагерей обязали делать ПЦР-тесты работникам, — добавила Ирина Гехт.

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