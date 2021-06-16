Детские лагеря Челябинской области перешли на режим изоляции

Фото: Артем КИЛЬКИН
В Челябинской области детские лагеря перешли на режим полной изоляции. Работникам запрещено покидать территорию.
— В одном из лагерей обнаружили три случая. Уже отменены «родительские дни», — рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.
В городских лагерях нет дополнительных ограничений. Как отметила Ирина Гехт, как правило, это коллективы, которые учились вместе.
— Для городских лагерей обязали делать ПЦР-тесты работникам, — добавила Ирина Гехт.
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