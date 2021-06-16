Предприятия Челябинской области обяжут отчитываться о выбросах в период НМУ

Отчитываться о своих действиях по снижению выбросов предприятия должны на своих официальных сайтах. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области внесут изменения в режим работы предприятий и организаций в период действия НМУ. Их обяжут отчитываться о противосмоговых мероприятиях на официальном сайте. Документ в настоящее время готовят к размещению на сайте регионального правительства.

Информацию о выполненных воздухоохранных мероприятиях в периоды НМУ предприятия будут публиковать на официальных сайтах. Если своего электронного ресурса нет — не позднее 48 часов со времени окончания неблагоприятных метеоусловий будут предоставлять данные для их обнародования на сайте в Минэкологии.

— Объявление режима НМУ — сигнал для предприятий, которые обязаны выполнить ряд мер для снижения нагрузки на окружающую среду и не допустить роста загрязняющих веществ в воздухе, — отметил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев. — В этот период надзорные ведомства работают в усиленном режиме: проводят дополнительные проверки на предприятиях, в том числе выездные.

Передвижные лаборатории министерства экологии и других надзорных ведомств, по словам Игоря Гилева, проводят замеры в разных частях города — по плану и по обращениям людей.

— Это позволяет фиксировать превышения и применять меры реагирования в соответствии с законодательством, — добавил чиновник.

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