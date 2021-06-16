В Челябинской области мужчина из мести спалил автомобиль участкового

Автомобиль сгорел полностью. Фото: Александр КОЦ

Житель Саткинского района предстанет перед судом за поджог из мести автомобиля участкового. 33-летний мужчина из поселка Межевой спалил «ВАЗ-21123», облив его бензином. Досталось и припаркованному рядом Hyundai Solaris. Об этом в среду, 16 июня, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

— Обвиняемый, как установлено в ходе предварительного следствия, около часа ночи 7 мая облил бензином и поджог личный автомобиль участкового уполномоченного полиции, припаркованный во дворе многоквартирного дома, — рассказала Наталья Мамаева. — Автомобиль был полностью уничтожен, ущерб составил свыше 130 тысяч рублей. Также частично на 39 тысяч рублей пострадал находящийся рядом автомобиль Hyundai Solaris.

Мужчине инкриминируют часть 2 статьи 167 УК РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога»). Вину он признал в полном объеме, и уже частично возместил ущерб.

— При допросе показал, что автомобиль участкового уполномоченного поджег из мести за привлечение ранее к административной и уголовной ответственности за причинение телесных повреждений бывшей сожительнице, — добавила Наталья Мамаева.

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