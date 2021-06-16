В Челябинске более 150 человек эвакуировали из ТРК «Радуга»

фото: ТК "Радуга"/vk.com

Из челябинского ТРК «Радуга» по тревоге вывели посетителей и персонал — более 150 человек. Как рассказали очевидцы, к зданию на улице Российской приехали пожарные автомобили.

По данным МЧС, в ТРК сработала пожарная сигнализация, но возгораний не было: сигнал тревоги зазвучал из-за сбоя в работе электросети.

Сейчас торговый комплекс вернулся к работе в обычном режиме.

Напомним, накануне в Челябинске произошел крупный пожар. Огонь на складе рядом с ЧЭМК тушили более шести часов.

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