В Челябинске животных начали прививать от коронавируса

Фото: Золото Олег

Челябинская ветстанция объявила о вакцинации домашних животных от коронавируса. Препарат «Карнивак-Ков» для питомцев появился в аптечных пунктах станции 16 июня. Прививать им можно только собак, кошек и плотоядных пушных животных (например, норок и лис).

— Вакцина разработана «Федеральным центром охраны здоровья животных для профилактики COVID-19. Мы отслеживали ситуацию с разработкой, тестированием, регистрацией вакцины, появление ее на рынке. Как только стало возможным ее приобретение, она появилась у нас, — рассказали в ветстанции.

Одна доза вакцины обойдется владельцу животного в 377 рублей.

Чтобы кошка или собака приобрела иммунитет к коронавирусу, необходимо сделать две прививки с интервалом в 21 день. Через полгода вакцинацию нужно будет повторить.

Прививки не делают маленьким: собаку или кошку можно вакцинировать только если ей уже исполнилось шесть месяцев, пушного зверя — если он старше трех месяцев.

По данным Россельхознадзора, домашние животные в редких случаях могут заражаться коронавирусом от человека. Это опасно, так как вирус способен мутировать и вернуться к человеку уже с новыми непредсказуемыми свойствами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru