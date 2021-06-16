Чужой беды не бывает

В общественную приемную движения «Соцгород» пришло обращение от жителей деревни Халитово Кунашакского района, которые попросили помочь семье погорельцев. У соседей случился пожар, сгорели хозяйственные постройки, погибли домашние животные, а хозяин дома, пытаясь спасти скот, получил многочисленные ожоги и попал в больницу. Дом удалось спасти от огня, но для восстановления хозяйства потребуются средства.

К решению проблемы оперативно подключился лидер «Соцгорода», депутат Государственной Думы Андрей Барышев, выделив технику и строительный материал для ремонта хозблока.

Глава семейства Риф Мухаметшин благодарен народному избраннику и своим землякам, которые не оставили его в беде. Буквально на днях он выходит из челябинской больницы и продолжит лечение дома. Говорят:

— В родном доме и стены помогают». А еще добрые и неравнодушные люди, которые всегда готовы протянуть руку помощи.