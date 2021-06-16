«Лекарства на дому»: челябинский эпидемиолог о невозможности получения лекарственных средств на дом

В приемную Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» регулярно поступают обращения жителей региона, в котором они выражают обеспокоенность в связи с невозможностью дистанционной выписки и получения рецептов и лекарств. Жители, особенно страдающие хроническими заболеваниями, опасаются за свое здоровье и боятся обращаться очно, а врачи многократно отказывают в подобной услуге.

Однако, на основании приказа Минздрава РФ №198н от 19 марта 2020 года, руководители всех поликлиник обязаны обеспечить возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов и доставки их на дом. Приказ действует до 1 января 2022 года, и жители региона имеют возможность воспользоваться данной мерой. Спустя больше года с момента введения меры поддержки, до сих пор жители не могут получить лекарства и не знают, куда и как обратиться.

Челябинский врач-эпидемиолог Всеволод Иткис предложил ввести единую информационную систему для заявки и дистанционного получения лекарственных средств:

— Несмотря на снятие коронавирусных ограничений для определенных групп населения, пенсионеры старше 65 лет остаются взаперти в своих квартирах, потому что ковид никуда не ушел. А многие лица с ограниченными возможностями здоровья на протяжении многих лет испытывают трудности с получением лекарств из-за того, что городская среда не приспособлена для их передвижения.

Думаю, что введение единой информационной системы на базе Госуслуг или создание отдельного предложения, в котором каждый сможет оставить заявку и дистанционно выписать лекарства поможет многим больным, оказавшимся прикованными к кровати или не имеющими возможность посетить больницу и аптеки.

С развитием телемедицины, увеличились возможности ставить диагнозы дистанционно — по крайней мере, это упростило жизнь многим терапевтам. Но это работает не во всех регионах, и это та сфера, на которую государству и органам исполнительной власти нужно обратить внимание, — заключает Всеволод Иткис.