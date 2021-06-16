Иммунитет не сформировался: 98 жителей Челябинской области заболели коронавирусом после прививки

Заболевшие после прививки либо уже болели, либо заразились сразу после вакцинации Фото: Кирилл САДЫКОВ

Из 300 000 вакцинированных жителей Челябинской области 98 все-таки заболели коронавирусом. Об этом сообщила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт, и объяснила, почему так вышло.

—Надо понимать: когда мы говорим, что люди заболели после прививки, надо иметь в виду полный законченный цикл вакцинации — два компонента. Если только один компонент поставлен, этот человек не считается привитым, то есть у него не сформирован иммунитет, — пояснила первый замгубернатора.

По ее словам, у большей части заболевших обнаружили вирус в течение семи дней после первой прививки. И у незначительной части — после второй и тоже до седьмого дня. Это говорит о том, что человек либо уже болел, либо заразился сразу после прививки.

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Процент привитых от коронавируса в Челябинской области ниже общероссийских показателей. Власти объяснили, с чем это связано.

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