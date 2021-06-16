Челябинское УФАС заинтересовалось дорожным контрактом на 78 млн рублей

Результаты конкурса по выбору подрядчика могут быть пересмотрены
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Региональное управление ФАС проверит результаты конкурса на проведение капремонта автомобильной дороги, устройство уличного освещения и благоустройство территории на улице Блюхера в Челябинске.
Начальная цена контракта на выполнение работ — 77,8 млн рублей. Закупку провел муниципальный комитет дорожного хозяйства, победителем конкурса стало «Уралавтодор».
Но ООО «Челябгорсвет», один из потенциальных подрядчиков, утверждает, что условия закупки вводили в заблуждение участников конкурса, а организаторы не учли все подтверждающие квалификацию фирмы документы. Предприятие подало жалобу в ФАС. Антимонопольная служба примет решение о правомерности госзакупки 23 июня.
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