Больше 500 больных коронавирусом: новая инфекционка под Челябинском загружена на 100%

Тем временем ОКБ №3 перешла в обычный режим работы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новая инфекционная больница в Малой Сосновке загружена на 100%. Об этом сообщила на брифинге первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт.

— Основная нагрузка ложится на больницу в Малой Сосновке. Тем сейчас находятся 512 человек там вчера были. Благо мы сдали три корпуса и дополнительно 200 коек имеем, возможность госпитализировать на них, — рассказала Ирина Гехт.

Из 29 госпитальных баз в регионе сейчас работает 15.

— Восьмерка (ОКБ№8 — Прим. ред.) корпус инфекции остается, девятку мы сохранили, вторая областная больница — поскольку там хирургический профиль и туберкулезный диспансер — у нас много сочетанных историй и с ВИЧ, и с туберкулезом, — добавила Ирина Гехт.

Как писала ранее «Комсомолка», ситуация с коронавирусом в Челябинске лучше, чем в Москве или Краснодаре, но первые звоночки уже есть. Все чаще заболевают молодые люди, причем бессимптомно.

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