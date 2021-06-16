Дали попробовать пустышку с медом: к челябинским медикам привезли ребенка с сильнейшей аллергией

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В экстренное приемное отделение Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) поступил месячный новорожденный с признаками аллергии. Малыш покрылся сильной сыпью, у него опухли и покраснели глаза, а также начался отек губ и языка. Однако до отека Квинке дело не дошло, поскольку родители вовремя обратились ко врачам.

В ходе осмотра маленького пациента оказалось, что у него аллергия не мед. Выяснилось, что мама намазала мед на пустышку, которую она дала потом малышу.

— Несмотря на то, что аллергия на мёд не настолько часто встречается, все же неонатологи и аллергологи ЧОДКБ настоятельно не рекомендуют давать мёд детям как минимум до года. Но и после года необходимо соблюдать определенные ограничения при употреблении сладкого лакомства детьми, — сообщили в пресс-службе ЧОДКБ.

Врачи также предупреждают, что нельзя намазывать на соску не только мед, но и другие сладкие сиропы, а также варенье. Это тоже может спровоцировать аллергию, а в дальнейшем вызвать заболевания зубов.

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