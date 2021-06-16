Столб дыма видно издалека: на Северо-Западе Челябинска загорелся металлический ангар

Фото: читатель КП-Челябинск

Сегодня вечером в Челябинске произошел пожар на Северо-Западе. Огромный черный столб дыма поднялся в небо и был заметен издалека. В региональном управлении МЧС рассказали, что инцидент не связан с поджиганием тополиного пуха.

— На Северо-Западе, по предварительным данным, горит металлический ангар. Его размеры составляют 10х20 метров под авторазбор. Подразделения на месте. Информация уточняется, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, из-за роста возгораний в Челябинске 15 июня был введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха.

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