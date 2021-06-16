В Челябинске во время грозы огромное дерево упало на автомобиль и перегородило дорогу во дворе

Фото: экологическая общественная организация «АнтиСМОГ»
Аномальная жара сегодня вечером в Челябинске сменилась дождем с грозами. Однако без происшествий не обошлось. Возле дома №4 по улице Плеханова из-за сильного ветра упало огромное дерево. Оно перегородило дорогу в жилом дворе и повредило «девятку», стоявшую неподалеку.
— Что удивительного, мы в этот момент сидели и разговаривали. И мне сказали убрать машину — вдруг дерево упадет. И как раз после этих фраз дерево и упало, — рассказывает очевидец происшествия.
Фото: экологическая общественная организация «АнтиСМОГ»
Фото: экологическая общественная организация «АнтиСМОГ»
В Ленинском районе Челябинска из-за бушующей стихии тоже пострадали деревья. Ветки и листья буквально разбросаны возле жилых домов.
Фото: читательница КП-Челябинск
Фото: читательница КП-Челябинск
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