В Челябинской области в лобовом столкновении иномарки с грузовой ГАЗелью погибла женщина

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Магнитогорске (Челябинская область) в лобовом столкновении иномарки с грузовой ГАЗелью погибла женщина. По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла сегодня днем в 15:15 часов на улице Комсомольская.

— 24 летняя девушка, управляя автомобилем Chevrolet Spark, по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на трамвайные пути попутного и встречного направления, после чего выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с автомобилем ГАЗель, за рулем которого находился 62-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии 50-летняя пассажирка Chevrolet скончалась на месте происшествия. Молодая девушка, которая была за рулем иномарки, получила травмы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

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