Телефонному хулигану грозит до пяти лет колонии за сообщение о бомбе на челябинском ж/д вокзале

Фото: panevin.ru

Инцидент произошел вечером 13 июня. Транспортным полицейским позвонил неизвестный мужчина и сообщил о бомбе в здании железнодорожного вокзала Челябинска. На место происшествия направили сотрудников оперативных служб. Однако взрывного устройства в ходе поисков обнаружено не было. Выяснилось, что тревога оказалась ложной.

Однако телефонный хулиган сухим из воды не вышел. Его личность установили сотрудники уголовного розыска. Звонившим оказался 30-летний житель Пензенской области, который в это время находился в Челябинске.

— В настоящее время следователями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 207 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством, данное деяние наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Челябинский железнодорожный вокзал ложно минируют уже не первый раз. В прошлом году из-за сообщения о бомбе эвакуировали более 200 человек. В результате произошедшего двум поездам пришлось отойти от расписания и задержаться на станции.

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