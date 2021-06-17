Ночной самолет из Москвы в Челябинск задержали из-за «важной правительственной персоны»

Несмотря на задержку, самолет прибыл в Челябинск вовремя Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня ночью из московского аэропорта Внуково задержали рейс в Челябинск. Самолет вылетел с опозданием всего на 20 минут, но причина весьма интересна.

— Пилот сказал: «Задержка 10-15 минут из-за прилета важной правительственной персоны». Судя по «Флайтрадару» — рейс из Женевы, где Путин с Байденом встречался, — передает корреспондент КП-Челябинск, который находился на борту.

Судя по онлайн-табло челябинского аэропорта, самолет прибыл в столицу Южного Урала вовремя.

Из Женевы летел отечественный Ил-96. Скрин: flightradar24.com

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