В Челябинске на Меридиане перевернулась машина такси

Фото: ksusha_yurka / Instagram.com

В Челябинске машина такси перевернулась на крышу после столкновения с другой машиной. Как сообщают очевидцы, авария произошла на Меридиане.

— Авария на Меридиане. Почти сразу после выезда в улицы Ленина в сторону Ленинского района, — рассказала челябинка Ксения Ю. — Если есть возможность, объезжайте.

В пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области информацию об аварии с перевертышем подтвердили.

— Утром 17 июня произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся, — рассказали в Госавтоинспекции. — На данный момент на место выехал экипаж дорожно-патрульной службы для оформления дорожно-транспортного происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

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