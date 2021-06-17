На водоемах Челябинской области утонули два человека, один из них — на глубине по пояс

Мужчины утонули в нескольких метрах от берега. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели Челябинской области за минувшие сутки дважды выезжали на поиск утонувших мужчин. Один из них утонул в реке Бахта, второй — в Урале, на глубине по пояс.

Оба несчастных случая произошли в зоне ответственности Магнитогорского поисково-спасательного отряда. Первый выезд он совершил в район Северного пляжа Орджоникидзевского района. В нескольких десятках метров от него на берегу реки Урал отдыхала компания взрослых людей. Один из них в какой-то момент зашел в воду, а на берег уже не вышел.

— Позже, кто-то из очевидцев сообщил полиции, что видел, как тонул человек, но не рискнул зайти в воду и помочь тонущему, — рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева. — Спасатели прибыли на место происшествия, транспортировали тело погибшего на берег и передали полиции. Мужчина утонул на глубине по пояс в десяти метрах от берега, нарушив всего два простых правила,

По словам Марины Яковлевой, первое — это купание в нетрезвом состоянии, второе — отдых на диком пляже без спасательных постов.

Еще одно ЧП произошло в поселке Требеат Агаповского района. Там утонул 72-летний мужчина, но никто из отдыхавших у реки Бахта не обратил внимание в какой момент он пошел купаться.

— К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, спасатели, полициия, родственники и близкие, но никто помочь утонувшему уже не мог, — добавила Марина Яковлева. — Спасатели провели поиск в предполагаемом районе методом траления с использованием «кошки».

Утонувшего обнаружили в пяти метрах от берега на глубине три метра, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.

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