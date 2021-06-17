Суд отложил апелляцию по делу замминистра строительства Челябинской области и оставил процесс закрытым

С 4 июня Иван Белавкин находится в СИЗО Фото: Валентина ВАГАНОВА

В четверг, 17 июня, челябинский областной суд должен был рассмотреть апелляцию по мере пресечения первому замминистра строительства Челябинской области Ивану Белавкину. Чиновник в настоящее время находится в СИЗО и просил отпустить его из-под стражи.

Но заседание перенесли на 24 июня.

— Заседание отложили по ходатайству прокурора, а также в связи с тем, что поступили дополнения к апелляционной жалобе от третьего адвоката, которые не успели передать другим участникам процесса. Жалоба в целях сохранения следственной тайны, как и в суде первой инстанции, будет рассмотрена в закрытом судебном заседании, — рассказала пресс-секретарь челябинского облсуда Евгения Нациевская.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Ивана Белавкина на рабочем месте 3 июня. Первого замминистра обвиняют в получении взятки от предпринимателя в сумме более 1 млн. рублей, следственный комитет возбудил уголовное дело. По решению суда 4 июня чиновника поместили в СИЗО на два месяца.

Ивану Белавкину 49 лет. В региональном минстрое он работал с 2004 года, а первым заместителем главы министерства стал в 2019 году. В рабочие обязанности Белавкина входило курирование сферы ЖКХ.

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