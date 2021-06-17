Пропажа рельсов на подразделении РЖД в Челябинске обернулась делом о мошенничестве

Рельсы вывезли с базы товарно-материальных ценностей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший начальник структурного подразделения филиала РЖБ — Челябинской дистанции пути (ПЧ-7) — пойдет под суд по делу о мошенничестве на сумму более 70 тысяч рублей. В такую сумму оценили вывезенные с предприятия рельсы. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

— По версии следствия, в октябре 2018 года бывший заместитель начальника Челябинской дистанции пути совершил хищение рельсов ОАО «РЖД», сообщив подчиненным недостоверные сведения о необходимости вывести их с производственной базы, — рассказали в пресс-службе надзорного органа. — Рельсы обвиняемый планировал уложить в путь другой коммерческой организации по личной договоренности и за вознаграждение.

Челябинская транспортная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения по части 3 статьи 159 УК РФ. Причиненный ущерб — более 70 тысяч рублей — мужчина возместил в полном объеме.

По существу дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска.

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