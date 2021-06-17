Из-за коронавируса заседание Заксобрания в Челябинске проводят онлайн

Последнее собрание перед депутатскими каникулами пройдет в режиме онлайн

Заседание Законодательного собрания Челябинской области 17 июня проходит в режиме видеоконференции. Депутаты переходят на удаленный режим работы из-за коронавируса.

— Это профилактические меры. Ситуация непредсказуемо осложняется, отменяются массовые мероприятия, — пояснили в пресс-службе областного парламента.

Назначенное на сегодня, 17 июня, заседание должно стать последним перед парламентскими каникулами. Хотя во время перерыва депутаты могут проводить внеочередные встречи.

На прошлой неделе коронавирус при профилактическом тестировании выявили у депутата ЗСО Михаила Махова. Депутат отправился на самоизоляцию, сейчас его самочувствие в норме.

Напомним, в Челябинской области на прошлой неделе зарегистрировали рост заболеваемости среди трудоспособного населения. Из-за пандемии коронавируса в этом году отменили Ильменский и перенесли Бажовский фестиваль.

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