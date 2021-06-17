Челябинцы высказались против объявления нерабочих дней в июне

Люди не верят, что за нерабочие выходные им заплатят. Фото: Мария ЛЕНЦ

Половина жителей Челябинска против объявления нерабочих дней вслед за Москвой, где из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом с 15 по 19 июня все останутся дома. Опрос мнения людей проводил сервис SuperJob,в нем приняли участие 8000 представителей экономики активного населения городов-миллионников.

Почти каждый второй житель Челябинска (49%) высказался против введения нерабочих дней, за — 37% респондентов. Однозначный ответ затруднились дать 14% опрошенных.

Свою позицию противники объясняют падением доходов и отсутствием видимого эпидемиологического эффекта от такого рода мероприятий.

— По факту никто не оплачивает нерабочие дни, — цитирует респондентов SuperJob. — Они там как в сказке живут, а нам скоро есть будет нечего. Экономика падает, люди озлоблены, а вирус все равно распространяется.

Сторонники объявления нерабочих дней считают, что это единственная доступная властям возможность противопоставить росту заболеваемости и смертности.

— У нас много заболевших, по-другому контакты не ограничить, — объясняют они.

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